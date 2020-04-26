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Почти 9 миллионов рублей собрано по итогам республиканского субботника

26.04.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Половина средств, заработанных на республиканском субботнике, останется в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Их направят на благоустройство населенных пунктов, мест захоронений и детских лагерей. Еще 50 % пойдет на строительные работы в Национальном художественном музее и реконструкцию комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. 
Правительство также присоединилось к субботнику. Премьер вместе с заместителями, а также сотрудниками аппарата Совета Министров  высадил лес в Копыльском районе.

 
 
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Половина средств, заработанных на республиканском субботнике, останется в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Их направят на благоустройство...
 
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