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Радиационная и экологическая обстановка в Беларуси в связи с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС в Украине
26.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Из-за сухой погоды в Чернобыльской зоне в Украине возникли очаговые пожары. В связи с этим специалисты Белгидромета пристально следят за радиационной и экологической обстановкой в Беларуси. Ситуацию с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС прокомментировали эксперты.
Повышенный уровень содержания в воздухе твердых частиц (мелкодисперсной пыли) был связан с антропогенным фактором, засухой и пожарами, сообщила журналистам начальник службы экологической информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Елена Богодяж в пресс-центре БЕЛТА.
Максимальный пик содержания в воздухе твердых частиц был зафиксирован 16-17 апреля в Жлобине. Загрязнения воздуха пылью отмечались в Гомеле и Мозыре, где наблюдались песчаные бури в связи с метеоусловиями. Как пояснила Елена Богодяж, песчаные бури для Беларуси — это не катаклизм, они носят локальный характер и обусловлены повышенной температурой и дефицитом осадков.
Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси из-за пожаров в Чернобыльской зоне в Украине нет. Об этом сообщил начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко.
«В связи с тем что на ближайшие дни планируется северо-западный и западный перенос воздушных масс, предпосылок для ухудшения радиационной обстановки не наблюдается», — сказал Михаил Коваленко.
Радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышения радиационных параметров не зафиксировано.
С 4 апреля, когда появилась информация о возгорании в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, был в основном западный и северо-западный ветер, что помогло не допустить распространения пожаров и перенос дыма на территорию Беларуси. Белгидромет круглосуточно в режиме онлайн получает данные мощности гамма-излучения от автоматических пунктов измерения. Они расположены в зонах влияния атомных станций сопредельных государств (Чернобыльская, Ровенская, Смоленская, Игналинская АЭС — 22 пункта) и БелАЭС — 10 пунктов.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сейчас идут постепенная нормализация в Чернобыльской зоне, локализация и ликвидация очагов возгорания, активной фазы горения нет.
Начальник службы радиационного мониторинга напомнил о пожарах 2015 года в Беларуси и Украине, в том числе на территориях с высокой плотностью загрязнения. Метеорологическая ситуация тогда была не столь благоприятна для Беларуси, как в апреле этого года — был юго-восточный перенос воздушных масс. Белгидромет зафиксировал повышение радиационных показателей.
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