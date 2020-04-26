Радиационная и экологическая обстановка в Беларуси в связи с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС в Украине

Источник материала: Полесская правда

Из-за сухой погоды в Чернобыльской зоне в Украине возникли очаговые пожары. В связи с этим специалисты Белгидромета пристально следят за радиационной и экологической обстановкой в Беларуси. Ситуацию с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС прокомментировали эксперты.





Повышенный уровень содержания в воздухе твердых частиц (мелкодисперсной пыли) был связан с антропогенным фактором, засухой и пожарами, сообщила журналистам начальник службы экологической информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Елена Богодяж в пресс-центре БЕЛТА.

«Весна — классический период, когда в воздухе наблюдается повышенное содержание твердых частиц. В этом году данный период начался довольно рано — 19 марта. В это время на антропогенный фактор накладываются природные условия, когда зима закончилась, снег сошел, но травы еще нет. В первую очередь повышенное содержание твердых частиц связано с дефицитом осадков», — отметила Елена Богодяж. В этом году ситуация осложнилась пожарами на юге лесов и торфяников.

Максимальный пик содержания в воздухе твердых частиц был зафиксирован 16-17 апреля в Жлобине. Загрязнения воздуха пылью отмечались в Гомеле и Мозыре, где наблюдались песчаные бури в связи с метеоусловиями. Как пояснила Елена Богодяж, песчаные бури для Беларуси — это не катаклизм, они носят локальный характер и обусловлены повышенной температурой и дефицитом осадков.

«В целом по содержанию остальных загрязняющих веществ картина не меняется, т.е. были кратковременные периоды утром и вечером, когда увеличивалась интенсивность движения автотранспорта и содержание оксидов азота, в отопительный период — оксидов углерода», — добавила Елена Богодяж.

Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси из-за пожаров в Чернобыльской зоне в Украине нет. Об этом сообщил начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко.

«В связи с тем что на ближайшие дни планируется северо-западный и западный перенос воздушных масс, предпосылок для ухудшения радиационной обстановки не наблюдается», — сказал Михаил Коваленко.

Радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышения радиационных параметров не зафиксировано.

«По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зонах влияния Чернобыльской и Ровенской АЭС, превышений мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено. Уровни мощности дозы, уровни суммарной бета-активности, содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям», — пояснил Михаил Коваленко.

С 4 апреля, когда появилась информация о возгорании в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, был в основном западный и северо-западный ветер, что помогло не допустить распространения пожаров и перенос дыма на территорию Беларуси. Белгидромет круглосуточно в режиме онлайн получает данные мощности гамма-излучения от автоматических пунктов измерения. Они расположены в зонах влияния атомных станций сопредельных государств (Чернобыльская, Ровенская, Смоленская, Игналинская АЭС — 22 пункта) и БелАЭС — 10 пунктов.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сейчас идут постепенная нормализация в Чернобыльской зоне, локализация и ликвидация очагов возгорания, активной фазы горения нет.

Начальник службы радиационного мониторинга напомнил о пожарах 2015 года в Беларуси и Украине, в том числе на территориях с высокой плотностью загрязнения. Метеорологическая ситуация тогда была не столь благоприятна для Беларуси, как в апреле этого года — был юго-восточный перенос воздушных масс. Белгидромет зафиксировал повышение радиационных показателей.

«Однако, хотя и были зафиксированы превышения над многолетними значениями, они были все равно в десятки тысяч раз ниже критериев введения мероприятий радиационного характера. То есть неблагоприятная экологическая обстановка была, а радиационной опасности для населения не было», — резюмировал Михаил Коваленко.