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В Беларуси зафиксировали 10 463 случаев COVID-19

26.04.2020 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 26 апреля зарегистрировано 10 463 человек с положительным тестом на инфекцию COVID-19, сообщает Минздрав. За последние сутки прирост составил 873 человек - это очередной рекорд. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По состоянию на 26 апреля выздоровели и выписаны 1695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

Всего за время появления инфекции на территории стран проведено 147 525 тестов. 

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента.

В Беларуси вирус уже передается от человека к человеку внутри страны. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.

Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома. Человек не знает, инфицирован он или нет, отметила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инна Карабан, и вместе с тем многие собираются на большие выходные ехать к родителям. Минздрав рекомендует этого не делать, не посещать другие регионы, места массового скопления людей, кладбища. «На сегодня это наша самая большая просьба, чтобы в последующем, через неделю-другую, не получить роста заболеваемости», — отмечала ранее специалист.
 

 
 
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В Минздраве рассказали, сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в стране и сколько человек уже выписано из медучреждений.
 
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