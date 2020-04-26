В Беларуси зафиксировали 10 463 случаев COVID-19

Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 26 апреля зарегистрировано 10 463 человек с положительным тестом на инфекцию COVID-19, сообщает Минздрав. За последние сутки прирост составил 873 человек - это очередной рекорд.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По состоянию на 26 апреля выздоровели и выписаны 1695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего за время появления инфекции на территории стран проведено 147 525 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента.

В Беларуси вирус уже передается от человека к человеку внутри страны. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.

Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома. Человек не знает, инфицирован он или нет, отметила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инна Карабан, и вместе с тем многие собираются на большие выходные ехать к родителям. Минздрав рекомендует этого не делать, не посещать другие регионы, места массового скопления людей, кладбища. «На сегодня это наша самая большая просьба, чтобы в последующем, через неделю-другую, не получить роста заболеваемости», — отмечала ранее специалист.

