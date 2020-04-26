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В Беларуси зафиксировали 10 463 случаев COVID-19
26.04.2020 13:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на 26 апреля зарегистрировано 10 463 человек с положительным тестом на инфекцию COVID-19, сообщает Минздрав. За последние сутки прирост составил 873 человек - это очередной рекорд.
По состоянию на 26 апреля выздоровели и выписаны 1695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего за время появления инфекции на территории стран проведено 147 525 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента.
В Беларуси вирус уже передается от человека к человеку внутри страны. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.
Минздрав
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В Минздраве рассказали, сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в стране и сколько человек уже выписано из медучреждений.
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