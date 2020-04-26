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В Минской области запущен онлайн-проект, посвященный 75-летию Победы

26.04.2020 14:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

История через судьбы людей. В Минской области запущен онлайн-проект, посвященный 75-летию Победы. На интернет-портале PODVIG.MINSK-REGION.BY каждый может рассказать о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 
Для этого нужно опубликовать личную историю ветерана, его звание и фотографии. Биографии можно просмотреть в разделе "Свидетели Победы". Там можно найти данные области и искать ветеранов по фамилии. На сайте также есть база тематических фильмов.
В настоящее время в Минской области проживают более 600 ветеранов Великой Отечественной войны, более 400 из них являются непосредственными участниками боевых действий.

 
 
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История через судьбы людей. В Минской области запущен онлайн-проект, посвященный 75-летию Победы. На интернет-портале PODVIG.MINSK-REGION.BY каждый может рассказать о своих...
 
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