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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области запущен онлайн-проект, посвященный 75-летию Победы История через судьбы людей. В Минской области запущен онлайн-проект, посвященный 75-летию Победы. На интернет-портале PODVIG.MINSK-REGION.BY каждый может рассказать о своих...

История через судьбы людей. В Минской области запущен онлайн-проект, посвященный 75-летию Победы. На интернет-портале PODVIG.MINSK-REGION.BY каждый может рассказать о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.Для этого нужно опубликовать личную историю ветерана, его звание и фотографии. Биографии можно просмотреть в разделе "Свидетели Победы". Там можно найти данные области и искать ветеранов по фамилии. На сайте также есть база тематических фильмов.В настоящее время в Минской области проживают более 600 ветеранов Великой Отечественной войны, более 400 из них являются непосредственными участниками боевых действий.