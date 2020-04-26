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Спустя 34 года после аварии на Чернобыльской АЭС Беларусь продолжает возрождать пострадавшие территории
26.04.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПриоритетом в работе на следующую пятилетку станет социально-экономическое развитие регионов и снижение рисков для здоровья людей. Важными направлениями госпрограммы по-прежнему останутся оздоровление детей, контроль радиоактивного загрязнения пострадавших территорий и продуктов питания, а также международное сотрудничество.
Госпрограмма по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭССергей Шпарло, начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси: "В 2019 году на оформление комплекса защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве направлено более 65 миллионов рублей. За счет 123 миллионов рублей, выделенных в бюджеты областей на социально-экономическое развитие пострадавших регионов, построена 51 квартира. Газифицировано 515 жилых домов. Продолжалась работа по газификации населенных пунктов и прокладки водопроводных сетей. Завершены работы по реконструкции и модернизации ряда объектов и учреждений образования, здравоохранения, культуры".
О развитии пострадавших регионов - в "Главном эфире"О том, как развиваются пострадавшие после 26 апреля 1986 года белорусские территории, смотрите сегодня вечером
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Спустя 34 года после аварии на Чернобыльской АЭС Беларусь продолжает возрождать пострадавшие территории
Приоритетом в работе на следующую пятилетку станет социально-экономическое развитие регионов и снижение рисков для здоровья людей. Важными направлениями...
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