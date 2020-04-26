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Госпрограмма по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

О развитии пострадавших регионов - в "Главном эфире"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спустя 34 года после аварии на Чернобыльской АЭС Беларусь продолжает возрождать пострадавшие территории Приоритетом в работе на следующую пятилетку станет социально-экономическое развитие регионов и снижение рисков для здоровья людей. Важными направлениями...

Приоритетом в работе на следующую пятилетку станет социально-экономическое развитие регионов и снижение рисков для здоровья людей. Важными направлениями госпрограммы по-прежнему останутся оздоровление детей, контроль радиоактивного загрязнения пострадавших территорий и продуктов питания, а также международное сотрудничество.О том, как развиваются пострадавшие после 26 апреля 1986 года белорусские территории, смотрите сегодня вечером