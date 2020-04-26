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Курган Славы - знаменитый мемориал, посвященных советским воинам-освободителям

26.04.2020 14:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Целый месяц мы путешествовали по Минской области, посещая места героических подвигов времен Великой Отечественной войны. Видели и памятники, где в камне и металле застыла боль жертв тех страшных 4 лет. 
Есть на карте Беларуси и перекресток, где уже полвека величественно возвышается Курган Славы - один из самых знаменитых мемориалов, посвященных советским воинам-освободителям. За 50 лет его реконструировали, сам же Курган стал музейным комплексом, где можно увидеть военную технику. 
Накануне 75-летия Великой Победы открываем для себя заново рукотворный символ памяти.
В хорошую погоду 70-метровую композицию видно издалека. К слову, именно с Кургана Славы начинают знакомство с Беларусью и многие иностранцы: он как раз по пути из аэропорта в столицу.  Более полувека назад главной воздушной гавани, конечно, еще не было. Да и на месте мемориала - лишь поле. 
В 1967 году строительство памятника стало делом, как говорили, всесоюзного масштаба. Тысячи людей приезжали сюда, чтобы высыпать привезенную из городов-героев и мест сражений землю. И вот 5 июля 1969 Курган открыли. 
Курган - это еще и экспозиция боевой техники. Здесь и 5 танков, среди которых легендарный Т-34, артиллерийские орудия. В прошлом году ценным приобретением выставки стал штурмовик Ил-2 - самый массовый боевой самолет в истории мировой авиации. 
Экспозиция, как и в целом благоустройство Кургана Славы, - заслуга Федерации профсоюзов Беларуси. Специалисты потрудились и в этом году: музей под открытым небом украсит еще одна легенда:  ЗИС-6 с боевой машиной артиллерии БМ-13. Ее все мы хорошо знаем как "катюшу". Технику привезли из Ленинградской области и восстановили. Оригинала и новых элементов - 50 на 50. 
Пока для установки "катюши" готовится площадка, вспомним любопытные истории, связанные с визитами к мемориалу знаменитых гостей. 
Курган Славы в Смолевичском районе -  это еще и традиции. Именно здесь принимают присягу новобранцы, молодожены возлагают цветы,  приезжают туристы. Вот уже полстолетия белорусы свято чтят это место.    

 
Теги: знакомства
 
 
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Целый месяц мы путешествовали по Минской области, посещая места героических подвигов времен Великой Отечественной войны. Видели и памятники, где в камне и металле...
 
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