Есть такая традиция – участвовать в субботниках

Источник материала: Единство

В этот день все воинские коллективы центра в очередной раз вышли, чтобы продолжить работы по наведению порядка на земле, в помещениях, прилегающих территориях к воинской части и других объектах жизнеобеспечения.









Командиры подразделений развели личный состав по объектам проведения работ. По плану субботника наведение порядка проводится как на административной территории воинской части, так и в парке боевых машин. Также была выделена отдельная бригада для наведения лоска на захоронениях Героев Советского Союза полковника И.М. Красника и гвардии полковника И.Ф. Малафеева. Работы на данных захоронениях ведутся постоянно, так что порядок там присутствует и зимой, и летом.

Также активно ведутся работы по наведению порядка в кабинетах штаба воинской части. Силами контролеров наводился порядок на КПП и прилегающей территории.





В парке боевых машин бригады военнослужащих и гражданского персонала проводили работы не только на территории, но и на технике. Здесь за порядком внимательно следил заместитель командира по вооружению полковник Андрей Полещук: руководил, подсказывал, а зачастую и лично помогал – например, поднять тяжелый элемент паркогаражного оборудования.









На ПТОРе бронетанковой техники командир ремонтно-восстановительного батальона подполковник Егор Папченко также личным примером и трудом показывал, как работает настоящий офицер.





Заместитель командира по идеологической работе подполковник Дмитрий Шкляник заявил:

«В связи с подготовкой к празднованию 75-й годовщины Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками, средства, заработанные 25 апреля, пойдут на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство населенных пунктов, реконструкцию, ремонт, восстановление историко-культурных ценностей, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны».





Благоустройство и наведение порядка одним субботником не ограничиваются. Каждому еще предстоит немало сделать для того, чтобы эта воинская часть стала лучше и радовала своей опрятностью, как военнослужащих, так и гостей воинской части.