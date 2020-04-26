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На белорусско-польской границе установили тепловизор
26.04.2020 15:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАппарат передала Таможенному комитету китайская компания. Установили его в пункте пропуска "Козловичи". В минуту тепловизор измеряет температуру у 120 человек. Сведения оперативно направляются в санитарно-карантинную службу.
В пункте пропуска "Козловичи", по последним данным, за сутки оформляют порядка 1 000 грузовых машин и 1 500 водителей.
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Аппарат передала Таможенному комитету китайская компания. Установили его в пункте пропуска "Козловичи". В минуту тепловизор измеряет температуру у 120 человек....
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