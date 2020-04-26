Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На белорусско-польской границе установили тепловизор Аппарат передала Таможенному комитету китайская компания. Установили его в пункте пропуска "Козловичи". В минуту тепловизор измеряет температуру у 120 человек....

Аппарат передала Таможенному комитету китайская компания. Установили его в пункте пропуска "Козловичи". В минуту тепловизор измеряет температуру у 120 человек. Сведения оперативно направляются в санитарно-карантинную службу.В пункте пропуска "Козловичи", по последним данным, за сутки оформляют порядка 1 000 грузовых машин и 1 500 водителей.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите