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IT против вируса. Более 50 резидентов ПВТ оказали помощь системе здравоохранения Беларуси

26.04.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пример того, как самые разные сферы деятельности подключаются к решению общей проблемы. IT против вируса не только в Сети, но и офлайн. Более 50 резидентов Парка высоких технологий оказали помощь системе здравоохранения Беларуси на общую сумму свыше 2 млн. рублей. Среди них как крупные компании, так и малый бизнес. Кто-то перечислял деньги на благотворительные счета, кто-то оказал помощь адресно, закупив аппараты искусственной вентиляции легких, спецодежду и маски. Подключились даже центры образования ПВТ: изготавливают средства защиты для медиков. 


Организованы и онлайн-площадки для сбора средств


Например, крупнейший белорусский IT-разработчик совместно с Белорусским Обществом Красного Креста запустил благотворительный проект #TogetherAsOne. Это сбор средств на закупку необходимой медицинской техники, индивидуальной защиты для врачей, медработников и волонтеров, а также на помощь пожилым людям, инвалидам и подопечным организации. 


100 тысяч долларов на общее дело перечислила и компания ЕРАМ


Она предложила сотрудникам добровольно пожертвовать любую сумму. Итоговое число будет удвоено самой компанией. 

Рассказывает Евгений Горин. К благотворительности активно подключились компании - резиденты Парка высоких технологий. Это как небольшие организации, так и гиганты в своей сфере. Буквально на днях ЕПАМ и Красный Крест запустили совместный проект #TogetherAsOne по сбору средств на закупку необходимой медицинской техники, средств индивидуальной защиты для врачей, медицинских работников и волонтеров. ЕРАМ добавила 100 000 долларов и предложила сотрудникам добровольно пожертвовать любую сумму. Итоговая цифра будет удвоена. 

IT против вируса. Более 50 резидентов ПВТ оказали помощь системе здравоохранения Беларуси


В начале недели они объединились против COVID-19 и передали 700 тысяч респираторов Минздраву. Фильтрующие маски от мирового производителя "ТРИЭМ" рекомендованы ВОЗ для медперсонала. На неделе респираторы отправились в больницы, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. По оперативной статистике Минздрава, делают более 7 тысяч тестов в день. Закупаем извне. "АртБиоТех" - резидент ПВТ - разработала набор тестов на определение COVID-19. Прошли все проверки: чувствительность высокая, результат - через 2 с половиной часа. Сегодня все сразу отгружают медикам. В день готовы выпускать 500 штук. 

Там, где еще вчера обучали 3D-моделированию и управлять роботами, сегодня делают щитки для медиков. IT-академия "КомпАС" под патронажем ПВТ в Орше так помогает районной больнице: собирают щитки педагоги, которые стали еще и волонтерами в свободное от работы время. Первую тысячу уже передали больнице. В планах - не меньше 3. 


Компания "Гуртам" более 17 лет занимается GPS и спутниковым мониторингом


Глядя на то, что происходит в мире, нашли актуальное применение своим технологиям. Контроль за - COVID-положительными и их контактами. Телефон и браслет связаны между собой - это помогает контролировать перемещение заболевшего на случай, если он решит покинуть зону карантина.

IT против вируса. Более 50 резидентов ПВТ оказали помощь системе здравоохранения Беларуси


Через приложение он может общаться с врачом и получать полезную информацию. Кроме этого, резиденты ПВТ передали Минской 6-й городской клинической больнице оборудование на сумму около 290 тысяч рублей. Это аппараты ИВЛ, система обогрева пациента, дефибриллятор-монитор. 30 тысяч рублей получила и столичная детская инфекционная больница. 

 
 
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Пример того, как самые разные сферы деятельности подключаются к решению общей проблемы. IT против вируса не только в Сети, но и офлайн. Более 50 резидентов Парка...
 
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