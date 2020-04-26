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Эксперимент "Главного эфира". Надежда Сербиненко на один день переквалифицировалась в швею
26.04.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКачественная защита медиков - это и защита каждого из нас. Но сейчас мы поговорим о личных мерах безопасности в прямом смысле этого слова. В студии "Главного эфира" наша коллега - корреспондент Агентства теленовостей Надежда Сербиненко. На неделе, как мы знаем, она освоила абсолютно новую для себя профессию. Приветствую, коллеги! Я к вам не с пустыми руками. У меня специальный подарок не только для ведущих "Главного эфира", но и для всей съемочной группы в студии.
Держите, это вам. Это маски из хлопкового трикотажного полотна, сделаны профессионалами на "Світанке", а здесь даже вышит наш логотип "Агентство теленовостей". И признаюсь: путь этих масок сюда, в студию, был очень непростым. Я научилась шить! И познала профессию швей, которые сейчас по всей стране шьют защитные маски. И это действительно тяжелый труд. Оказывается, легкая промышленность - не такая уж и легкая.
Как доказательство - мой сюжет из Жодино. Съемочная группа "Главного эфира" приехала в Жодино, чтобы провести любопытный эксперимент. На один день я сменю профессию. И из специального корреспондента Агентства теленовостей переквалифицируюсь в швею. Посмотрим, получится ли у меня сшить своими руками хотя бы одну маску... Пока я в этом не уверена, так как шить я не умею. Эксперимент начинается! Работать я буду во втором швейном цеху. И как у всех учеников, у меня будет инструктор - Татьяна Третяк.
После обеда, который у швеи длится 30 минут, возвращаемся к работе. За 1 час мы сделали столько масок. Для профессиональной швеи это просто минимальное количество, но и я сделала свои успехи. Под конец рабочего дня я услышала профессиональный вердикт от инструктора Татьяны. Финальный стежок в швейной истории поставил художник-модельер "Світанка" Михаил Мытник.
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Качественная защита медиков - это и защита каждого из нас. Но сейчас мы поговорим о личных мерах безопасности в прямом смысле этого слова. В студии "Главного эфира"...
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