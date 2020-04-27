В Беларусь доставили гуманитарную помощь из Китая

Источник материала: Единство

Как уточнили в ведомстве, груз доставил грузовой самолет Boeing 747 «Авиакомпании Трансавиаэкспорт», на борту находилась команда белорусских спасателей во главе с заместителем министра МЧС Анатолием Долголевцем.

На борту – товары, собранные белорусскими и китайскими компаниями для белорусской системы здравоохранения. В частности, 330 тыс. медицинских хирургических масок (респираторов) KN95 – от компании компании Wargaming; упаковки противовирусного средства Фавипиравир, одобренного для лечения COVID-19, а также 200 тысяч респираторов и реагенты для 9,6 тысячи тестов – от компании «Энерго-Оил». РУП «Белмедтехника» доставило этим бортом 300 тысяч респираторов.

Общий вес груза – свыше 50 тонн, это различные средства защиты, лекарственные и дезинфицирующие средства для белорусской системы здравоохранения и отдельных регионов от различных предприятий и компаний.

В работах по формированию и отправке приняли участие правительство страны, министерства обороны, здравоохранения, иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что Беларусь стала первой страной в мире, которая оказала гуманитарную помощь КНР.