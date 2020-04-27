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Силовики задержали директора предприятия «Кореличи-лен». Говорят, за взятку
27.04.2020 12:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Силовики задержали директора «Кореличи-лен» Сергея Тура. Об этом TUT.BY рассказали на предприятии. Там уточнили — задержание произошло 17 апреля.
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Директор завода якобы был задержан при получении взятки в 4,5 тысячи долларов от представителя одной из зарубежных фирм. Якобы — за решение вопроса о закупке семян льна.
На предприятии факт задержания руководителя подтвердили, однако какими-либо подробностями там не располагают.
Сейчас функции руководителя исполняет главный инженер предприятия — Иван Лаврович.
Он говорит, что завод работает в штатном режиме, а об обстоятельствах задержания начальника он ничего не знает.
— Слухи ходят разные, но я им не верю и озвучивать не хочу. Завод работает, как и раньше. Например, сегодня вместе с заместителем директора работаем в полях, — рассказал Иван Лаврович.
Получить оперативный комментарий в СК нам не удалось.
Предприятие «Кореличи-лен» начало работать в 1974 году. В 2014-м на заводе прошла модернизация: была установлена новая технологическая линия по выработке длинного и короткого волокна бельгийской фирмы Depoortere мощностью переработки 10 тысяч тонн льнотресты в год. На данный момент завод вышел на проектную мощность по переработке льнотресты и является одним из крупнейших на территории СНГ.
Согласно данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, по состоянию на 1 января 2018 года чистый убыток предприятия за отчетный (2017 год)
Лукашенко во время своего приезда похвалил работу кореличского льнозавода.
— Гродненская область была лучшей в Советском Союзе. Она и сегодня не хуже, если взять все постсоветское пространство, — сказал Лукашенко. — Перерабатывать надо все так, как делаете вы: получать пеллеты из костры, шпагат, веревки, масло льна. Все это надо возродить, как когда-то было. Как в Кореличах, так должно быть на всех льнозаводах по всей стране. Лучше не надо. Вот это сделайте, и все… Раньше я думал: вот мы ввязались в эту «войну» по спасению льноводческой отрасли, а, может быть, на рынке будет негодная эта продукция… Я переживал за это, потому что денег вложили немало. Но сегодня мы убеждены в том, что поступили правильно.
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На предприятии факт задержания руководителя подтвердили, однако какими-либо подробностями там не располагают.
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