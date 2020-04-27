Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Родителям на больничном, чьи дети стали "контактами", будут выплачивать 100% среднедневного заработка Пунктом 15 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 "О поддержке экономики" предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам,...

Пунктом 15 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 "О поддержке экономики" предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком до 10 лет, посещающим учреждение дошкольного или общего среднего образования, если этот ребенок относится к контактам первого или второго уровня при наличии одного или нескольких респираторных симптомов.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите