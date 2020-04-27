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Родителям на больничном, чьи дети стали "контактами", будут выплачивать 100% среднедневного заработка
27.04.2020 22:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПунктом 15 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 "О поддержке экономики" предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком до 10 лет, посещающим учреждение дошкольного или общего среднего образования, если этот ребенок относится к контактам первого или второго уровня при наличии одного или нескольких респираторных симптомов.
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Родителям на больничном, чьи дети стали "контактами", будут выплачивать 100% среднедневного заработка
Пунктом 15 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 "О поддержке экономики" предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам,...
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