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К 75-летию Великой Победы столица преображается

29.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Картины из виол и бегоний и тысячи цветущих яблонь как символ победного мая. К 75-летию Великой Победы столица преображается. В городе уже завершают монтаж праздничного декора – панно, баннеры и бигборды с архивными кадрами напоминают о знаковой дате. Продолжается и создание цветущих украшений - стилизованные композиции оформляют во всех районах. О том, как изменяется облик Минска этой весной, расскажет Александра Кавелич. 

Более 2 миллионов цветов высадят в столице


К созданию весеннего декора озеленители приступили еще осенью. Именно тогда, по правилам, высаживают луковичные растения. Это нарциссы и тюльпаны, которые уже распускаются и украшают городские улицы. А скоро их дополнят композиции из еще двух миллионов цветов. 

Цветы для озеленения города выращивают в специальных теплицах

Бегонии, цинерарии и тагетесы пока подрастают в огромных теплицах. Здесь они поселились еще зимой. Чтобы растениям было комфортно, специалисты постоянно регулируют свет, температуру и режимы полива. 
Свое место на городских клумбах эти цветы займут чуть позже – когда установится теплая погода без ночных заморозков. А пока на почве появляются своеобразные трафареты, которые скоро заполнят зелеными растениями.
 

Монтаж праздничного декора завершат в начале мая

К слову, большинство цветочных композиций в этом году посвятят 75-летию Великой Победы. К знаковой дате на улицах столицы уже появляется и тематическое украшение. Фронтовые письма и архивные кадры застыли на бигбордах, баннерах и панно. Самое большое по традиции – на фасаде Педагогического университета. Картину в 720 квадратных метров создали из 8 тысяч разноцветных элементов. Новый объект скоро появится и на Октябрьской площади. Монтаж праздничного декора завершат в начале мая. Тогда же можно будет оценить и цветочное оформление столицы. 

 
Теги: Минск
 
 
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Картины из виол и бегоний и тысячи цветущих яблонь как символ победного мая. К 75-летию Великой Победы столица преображается. В городе уже завершают монтаж...
 
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