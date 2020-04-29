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То жар, то холод. Погода в Гомеле на короткой рабочей неделе
29.04.2020 09:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вот уже и апрель на исходе, а теплых дней почти и не было. И в ближайшие будни,
В среду все еще настоящее лето — солнечно и +22°C. Но уже к вечеру южный ветер подует в обратном направлении и станет заметно прохладнее.
В четверг днем — уже +15°C и дожди.
Но есть и хорошая новость — в пятницу снова выходной!
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Вот уже и апрель на исходе, а теплых дней почти и не было.
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