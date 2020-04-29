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То жар, то холод. Погода в Гомеле на короткой рабочей неделе

29.04.2020 09:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вот уже и апрель на исходе, а теплых дней почти и не было. И в ближайшие будни, предупреждает pogoda.by, за окном мало что изменится.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В среду все еще настоящее лето — солнечно и +22°C. Но уже к вечеру южный ветер подует в обратном направлении и станет заметно прохладнее.

В четверг днем — уже +15°C и дожди.

Но есть и хорошая новость — в пятницу снова выходной!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Новости
 
 
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Вот уже и апрель на исходе, а теплых дней почти и не было.
 
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