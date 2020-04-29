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Однодневное похолодание и грозы. Погода в Могилеве на этой короткой рабочей неделе

29.04.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погода в эти последние два дня апреля в Могилеве будет такой же странной, как и 2-дневная рабочая неделя для белорусов: в режиме «все успеть». Нас ждет и резкое похолодание — правда, на один день, — и такое же резкое потепление, а еще порывистый ветер и гроза. По предварительным данным pogoda.by, в выходные также будет дождливо, но тепло.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 29 апреля, будет до +12°С, пасмурно. Днем возможна гроза.

В четверг резко похолодает — будет +2…5 °С. Также будет дождливо, в первой половине суток — ветрено.

В пятницу, 1 мая, снова потеплеет: +6…12 °С. Будет по-прежнему пасмурно, но уже без дождей.

За точным прогнозом погоды заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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