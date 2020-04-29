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В Беларуси будет действовать территориальный принцип распределения путевок в санатории

29.04.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В Беларуси будет действовать территориальный принцип распределения путевок в санатории. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси будет действовать территориальный принцип распределения путевок в санатории
“Мы предусмотрели территориальный принцип распределения путевок на будущее. Ранее в связи с принятыми ограничительными мерами он уже использовался при направлении детей и работающих взрослых, – сказал Геннадий Болбатовский. – Смысл такого разграничения в нынешних условиях состоит в том, чтобы отдыхающие из разных регионов по возможности не контактировали друг с другом. Это сузит географию возможного распространения заболевания при его появлении”

“После стабилизации эпидемиологической ситуации при последующем направлении граждан по путевкам республиканского центра этот принцип будет соблюдаться неукоснительно”, – добавил Геннадий Болбатовский.

Он уточнил, что текущее распределение путевок по регионам уже проведено.

БЕЛТА.

 
 
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В Беларуси будет действовать территориальный принцип распределения путевок в санатории
 
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