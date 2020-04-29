В Сураж прибыл новый большой паром: он сможет перевозить не только людей, но и тяжелую технику

Источник материала: Tut.by

В городской поселок Сураж прибыл новый паром: он в два раза больше прежнего, пишут «Витебские вести».





Длина нового парома — 47 метров, ширина — 23 метра, грузоподъемность — 120 тонн, рассказал представитель предприятия «Витебскводтранс» Евгений Карпушко.

Паром построили на верфях в Витебске и Речице. В конце марта обе части доставили тралами на опорный пункт «Витебскводтранса» в Лущихе на Западной Двине. Стыковкой понтонов занимались специалисты Пинского судостроительно-судоремонтного завода. Буксир доставил паром в Сураж, преодолев 30 км.

Общая стоимость проекта — около 1 млн рублей.

Новая переправа поможет Витебской бройлерной птицефабрике: по обоим берегам реки у нее есть филиалы. Паром может перевозить тракторы с плугами, многотонные самосвалы с прицепом. Теперь для переброски техники не придется делать крюк в почти 100 км.

Напомним, горпоселок Сураж Витебского района размещается на двух берегах Западной Двины. С весны до зимы здесь обычно курсирует паром, до сильных холодов на воде — катер. А зимой здесь наводили специальную переправу по льду. Сейчас вот на смену старому парому пришел новый.