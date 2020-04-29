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В Сураж прибыл новый большой паром: он сможет перевозить не только людей, но и тяжелую технику
29.04.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В городской поселок Сураж прибыл новый паром: он в два раза больше прежнего,
Длина нового парома — 47 метров, ширина — 23 метра, грузоподъемность — 120 тонн, рассказал представитель предприятия «Витебскводтранс» Евгений Карпушко.
Паром построили на верфях в Витебске и Речице. В конце марта обе части доставили тралами на опорный пункт «Витебскводтранса» в Лущихе на Западной Двине. Стыковкой понтонов занимались специалисты Пинского судостроительно-судоремонтного завода. Буксир доставил паром в Сураж, преодолев 30 км.
Общая стоимость проекта — около 1 млн рублей.
Новая переправа поможет Витебской бройлерной птицефабрике: по обоим берегам реки у нее есть филиалы. Паром может перевозить тракторы с плугами, многотонные самосвалы с прицепом. Теперь для переброски техники не придется делать крюк в почти 100 км.
Напомним, горпоселок Сураж Витебского района
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Длина нового парома - 47 метров, ширина - 23 метра, грузоподъемность - 120 тонн.
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