Временно снят запрет на реализацию лекарств, цены на которые не зарегистрированы

Источник материала: Полесская правда



В целях предотвращения перебоев с поставками лекарственных средств в аптеки, в том числе ввиду перехода иностранных производителей на удаленную работу и невозможностью представления ими документов для регистрации цен, временно снят запрет на реализацию лекарственных средств, цены на которые не зарегистрированы.

С этой целью с 26 апреля 2020 г. в связи с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» (далее – Указ № 143) приостанавливается действие Указа Президента Республики Беларусь от 22 августа 2018 г. № 345 «О регистрации цен на лекарственные средства» (далее – Указ № 345).

«В соответствии с Указом № 345 подлежали регистрации предельные отпускные цены производителей на лекарственные средства, указанные в приложении 1 к данному Указу и в Перечне основных лекарственных средств, определяемом Министерством здравоохранения. При этом был введен поэтапный запрет на реализацию таких лекарственных средств в случае, если цены на них не зарегистрированы. Так, с 1 мая 2020 г. Указом № 345 был установлен запрет на реализацию более 200 торговых наименований лекарственных средств группы пищеварительного тракта и обмена веществ в случае отсутствия регистрации цен на них», – говорится в сообщении.

Кроме того, Указом № 143 производителям лекарственных средств, цены на которые уже зарегистрированы, предоставлено право при соответствующем обосновании и при условии согласования с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь не учитывать зарегистрированные предельные отпускные цены. Порядок обращения за таким согласованием будет определен в ближайшее время.

Принятые изменения действуют до принятия особого решения Президента Республики Беларусь и позволят в максимальном объеме сохранить поставки лекарственных средств, не допустить необоснованного роста цен на них и тем самым способствовать оказанию качественной и доступной медицинской помощи населению в условиях эпидемиологической ситуации в мире.