Закон суров, но он – закон

Источник материала: Кобринский вестник

Нести службу в милиции – значит, ежедневно сталкиваться с нарушителями порядка. Последние далеко не всегда беспрекословно подчиняются законным требованиям. Оскорбления, угрозы и даже неприкрытое насилие – к сожалению, случаи, когда граждане оказывают активное сопротивление законным требованиям стражам правопорядка, не редкость.





Не так давно в Кобрине был задержан пьяный пассажир, который пытался «разобраться» с милиционером. Около 17.20 инспектор ДПС ОГАИ Кобринского РОВД остановил автомобиль «Audi 100», за рулем которого находился 43-летний местный житель – как выяснилось, «бесправник». Его пассажир, нигде не работающий владелец авто, накануне отметивший свое 33-летие, посчитал ситуацию несправедливой, вышел из машины и начал оскорблять инспектора ГАИ. Затем перешел к более активным действиям: стал хватать милиционера за форму, оторвал погон и нарукавник куртки. Помощь в задержании буяна оказали очевидцы – сотрудник МЧС и водитель такси. Экспертиза выявила в крови нарушителя 1,7 промилле алкоголя. Кобринским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Нападавший задержан.

И это – не единственный случай. В июне прошлого года ранее неоднократно судимый гражданин ударил в лицо участкового инспектора милиции Кобринского РОВД. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года, а также принудительное лечение от алкоголизма.

Подобные инциденты происходят и в других регионах. В начале сентября 2019-го в Витебске экипаж ГАИ остановил «Opel», в котором находилась явно нетрезвая компания, не исключая водителя. Нарушители пытались «откупиться» от стражей порядка, предлагая им 200 долларов. Когда поняли, что это бесполезно, один из них достал из бардачка нож со словами «я вас тут всех порешу». Утихомирить его пришлось с помощью наручников. Один из инспекторов получил поверхностный порез руки, другой – удар ногой в область грудной клетки В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится на рассмотрении в суде Первомайского района г. Витебска.

А что же делают очевидцы? Быть может, оказывают помощь в задержании буйного хулигана? К сожалению, далеко не всегда происходит так, как в первом упомянутом случае. Гораздо чаще – просто включают смартфоны, чтобы заснять любопытное действо и немедленно выложить в интернет. В большинстве случаев – без всякого представления о реальных причинах конфликта. Зачем выяснять? Проще – «словить хайп». Глядите, мол, какой беспредел – гражданам среди бела дня руки крутят! И уже через несколько минут история обрастает домыслами и комментариями, её радостно подхватывают досужие блоггеры, разражаясь гневными тирадами в адрес правоохранителей и «милицейского произвола».

Кстати, о «произволе». В «самой демократичной стране мира» виновника уже после первого проявления насилия в отношении полицейского, скорее всего, просто нашпиговали бы свинцом. У нас же – всего лишь задерживают, чтобы не повредил кого-нибудь из граждан, что-нибудь вокруг – или, не дай Бог, самого себя. Однако за каждым преступлением должно следовать наказание. Возможно, в пьяном угаре упомянутые выше нарушители не задумываются над тем, к каким последствиям может привести их агрессия. А они отнюдь не шуточные. Так, ст. 364 УК Республики Беларусь предусматривает лишение свободы на срок вплоть до шести лет. Стоит ли того пьяный кураж? Вопрос риторический.

По информации Кобринского РОВД.