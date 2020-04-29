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В 84 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов
29.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах до 25 базовых величинПо информации МЧС, вертолетами Ми-26 и Ми-8 сделано 40 сбросов воды. В результате пожара уничтожены 3 нежилых дома и 3 хозпостройки. Из людей никто не пострадал. Штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах и на торфяниках до 25 базовых величин. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов.
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