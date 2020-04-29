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В 84 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов

29.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Полностью закрыты Брестская, Гомельская и Гродненская области. Накануне серьезный пожар в экосистеме произошел как раз в Гомельской области. В деревне Багримовичи Петриковского района горели кустарники на площади 50 гектаров. На видеоролике, который накануне появился в интернете, видно, что возгорание в том числе ликвидировала и авиация.

Штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах до 25 базовых величин

По информации МЧС, вертолетами Ми-26 и Ми-8 сделано 40 сбросов воды. В результате пожара уничтожены 3 нежилых дома и 3 хозпостройки. Из людей никто не пострадал. Штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах и на торфяниках до 25 базовых величин. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов.

 
 
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Полностью закрыты Брестская, Гомельская и Гродненская области. Накануне серьезный пожар в экосистеме произошел как раз в Гомельской области. В деревне...
 
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