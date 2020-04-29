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В Могилеве начинают отключать отопление

29.04.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве начали отключать отопление в домах и социальных объектах — больницах, школах, детских садах, библиотеках. Таким образом, отопительный сезон 2019−2020 завершается сегодня, 29 апреля, сообщает Mogilevnews.by.


Завершить отопительный сезон решил горисполком в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха в последние дни превышает +8°С и по прогнозу сохранится на таком же уровне в ближайшие.

Отключение отопления будет происходить постепенно, в течение нескольких дней.

Отопительный сезон 2019−2020 начался 27 сентября и продлился, таким образом, 215 дней, или 7 месяцев и 2 дня. Он побил рекорд предыдущего, который длился 201 день.

 
Теги: Могилев
 
 
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Отопительный сезон 2019−2020 был самым длинным за последние годы.
 
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