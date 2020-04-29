В Могилеве начинают отключать отопление

Источник материала: Tut.by

В Могилеве начали отключать отопление в домах и социальных объектах — больницах, школах, детских садах, библиотеках. Таким образом, отопительный сезон 2019−2020 завершается сегодня, 29 апреля, сообщает Mogilevnews.by.





Завершить отопительный сезон решил горисполком в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха в последние дни превышает +8°С и по прогнозу сохранится на таком же уровне в ближайшие.

Отключение отопления будет происходить постепенно, в течение нескольких дней.

Отопительный сезон 2019−2020 начался 27 сентября и продлился, таким образом, 215 дней, или 7 месяцев и 2 дня. Он побил рекорд предыдущего, который длился 201 день .