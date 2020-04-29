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Куриная грудка в азиатском стиле

29.04.2020 20:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • 2 куриных филе,
  • 1 столовую ложку меда,
  • половину столовой ложки томатной пасты или кетчупа,
  • 1 столовую ложку соевого соуса,
  • 1 столовую  ложку кунжутных семечек.
В сотейнике соединяем соевый соус, томатную пасту и мед. Провариваем, пока не начнет закипать.

Некоторые диетологи настоятельно рекомендуют соевый соус в качестве приправы тем, кто хочет похудеть, так как он содержит всего 55 калорий на 100 граммов. Однако продукт не рекомендуется употреблять в пищу детям до 14 лет, так как повышенное содержание сои в рационе может спровоцировать нарушение работы щитовидной железы. 

Куриную грудку обмакиваем со всех сторон в получившемся маринаде. Если время утром позволяет, то оставляем минут на 10. Но можно готовить и сразу.  

В 100 граммах куриного филе содержится 120 % суточной нормы фосфора. Этот элемент необходим для прочности костей.

Выкладываем филе на бумагу для выпечки, слегка смазанную растительным маслом. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. Важно не передержать мясо, чтобы оно не было сухим.

Достаем готовое филе, посыпаем подсушенными на сковороде кунжутными семечками. Подаем со свежими овощами. Калорийность этого блюда примерно 150 калорий на 100 граммов.

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
 
 
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Возьмем: 2 куриных филе, 1 столовую ложку меда, половину столовой ложки томатной пасты или кетчупа, 1 столовую ложку соевого соуса, 1 столовую  ложку кунжутных...
 
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