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БГУ приглашает школьников принять участие в онлайн-викторине «День Победы!»

29.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Интеллектуальную онлайн-викторину «День Победы!» для школьников проведут в БГУ. Она приурочена к 75-летию Великой Победы, направлена на популяризацию истории о Великой Отечественной войне и привлечение учащихся к научной деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

БГУ приглашает школьников принять участие в онлайн-викторине «День Победы!»

К участию приглашаются старшеклассники минских школ, гимназий и лицеев. Им предстоит с 1 по 3 мая в любой из дней пройти три тура и ответить на 30 вопросов по истории событий 1941-1945 годов. Игра включает в себя тест, где из предложенных вариантов нужно выбрать правильный, а также задания, на которые ученик дает свой ответ, и вопросы, связанные с фотографиями военного периода.

Победителей объявят 7 мая. Все ребята получат электронные сертификаты, а лучших знатоков наградят памятными призами, которые можно будет забрать в дирекциях своих учреждений образования.

Пройдет интеллектуальное состязание на платформе Google.

Организатором выступает исторический факультет БГУ.

Белта 

 
 
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Интеллектуальную онлайн-викторину "День Победы!" для школьников проведут в БГУ. Она приурочена к 75-летию Великой Победы, направлена на популяризацию...
 
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