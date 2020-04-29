В Брестской области начинают отключать отопление

Источник материала: Tut.by

В Брестской области завершается отопительный сезон, сообщает Zarya.by .





Процесс отключения батарей в жилых домах Бреста уже запущен.

— Отключение отопления по областному центру занимает не более 3 дней, но справляемся, как правило, быстрее, — говорит начальник отдела котельного хозяйства и энергетики Брестского областного управления ЖКХ Сергей Ананьев. — Думаю, сегодня-завтра завершим. А районы отключаются за один день.

С 13 апреля жилфонд области был переведен в режим протапливания. Температурные скачки не способствовали тому, чтобы отключить тепло вовсе. В предыдущие годы завершение отопительного сезона приходилось на середину апреля.

— В прошлом году, например, отопительный сезон завершился почти на 3 недели раньше. А сейчас и погодные условия, и эпидемиологическая обстановка внесли свои коррективы.

Напомним, в Брестской области нынешний отопительный сезон стартовал 25 сентября 2019 года.