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В Брестской области начинают отключать отопление
29.04.2020 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брестской области завершается отопительный сезон, сообщает
Процесс отключения батарей в жилых домах Бреста уже запущен.
— Отключение отопления по областному центру занимает не более 3 дней, но справляемся, как правило, быстрее, — говорит начальник отдела котельного хозяйства и энергетики Брестского областного управления ЖКХ Сергей Ананьев. — Думаю, сегодня-завтра завершим. А районы отключаются за один день.
С 13 апреля жилфонд области был переведен в режим протапливания. Температурные скачки не способствовали тому, чтобы отключить тепло вовсе. В предыдущие годы завершение отопительного сезона приходилось на середину апреля.
— В прошлом году, например, отопительный сезон завершился почти на 3 недели раньше. А сейчас и погодные условия, и эпидемиологическая обстановка внесли свои коррективы.
Напомним, в Брестской области нынешний отопительный сезон стартовал 25 сентября 2019 года.
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Со дня на день батареи в квартирах станут холодными.
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