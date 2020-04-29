Инициативы замечены и отмечены

Источник материала: Вороновская газета





Сразу в двух номинациях Гродненской областной организации БОКК отмечены вороновские волонтеры. Благодарности и подарки получили многодетная семья и учащиеся Полецкишской школы.

Семья Антонович из Вороново поучаствовала в challenge-марафоне «Неделя ЗОЖ с Красным Крестом». Ежедневно на протяжении недели наши земляки у себя на страницах в соцсетях размещали ЗОЖ-советы с хэштегом #БОККвместекздоровью и рассказывали, как удается их выполнять в нынешних условиях.







— Стараемся участвовать во многих социальных проектах. Это интересно и полезно, — уверена многодетная мама Майя. — В нашей семье формируются полезные привычки и отвергаются вредные. Ведь дети стараются во всем подражать взрослым. Так с годами вырабатываются семейные традиции, образ жизни, отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Многих проблем у взрослых людей можно было избежать, если бы с детства родители приучали их к ведению здорового образа жизни личным примером.

В пример другим всегда ставят и полецкишских волонтеров. В последнее время они не только активно участвуют в различных благотворительных инициативах, но и разрабатывают собственные социальные проекты. В рамках профилактики туберкулеза акция ребят отмечена как одна из лучших в области.

Организован сбор средств

Красный Крест совместно с Минтруда и благотворительной платформой «Имена» собирает деньги на покупку одноразовых масок, перчаток, защитных халатов, бесконтактных термометров и дезинфицирующих средств для медсестер медико-социальной службы «Дапамога». Они посещают одиноких стариков по месту жительства. Такие защитные средства нужны тысячам соцработников, которые контактируют с пожилыми в крупных городах. Поддержать проект финансово могут все неравнодушные люди и компании из Беларуси и разных стран мира. Сбор средств продлится по 23 июля 2020 года. Подробную информацию можно узнать на сайте www.imenamag.by .

В волонтеры моментально

Теперь записаться в волонтеры БОКК можно не выходя из дома. Для этого нужно перейти по ссылке https://volunteers.redcross.by/ , указать свой номер телефона, регион и нажать на кнопку «Присоединиться». Далее заполнить анкету и указать, сколько времени человек готов посвятить помощи другим и в какие дни. Следующие шаги: обучение, подписание соглашения, получение средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также бейджа. Вся дальнейшая работа волонтера построена на взаимодействии с региональным координатором, который будет раздавать задания.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.