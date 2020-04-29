Фонтаны в Могилеве включат традиционно 1 мая, но концертов не будет

Источник материала: Tut.by

Сезон фонтанов в Могилеве традиционно начнется 1 мая, но привычных концертов не будет. Об этом сообщили в горисполкоме.



1 мая 2019 года. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Фонтаны начнут включать с утра 1 мая, но не единовременно, уточнили в могилевском водоканале. Например, фонтаны на реке Дубровенка включат чуть раньше, чем в чашах в центре города.

Традиционных ярмарок, концертов и других массовых мероприятий и акций в честь Дня труда не будет.