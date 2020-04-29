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Фонтаны в Могилеве включат традиционно 1 мая, но концертов не будет
29.04.2020 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сезон фонтанов в Могилеве традиционно начнется 1 мая, но привычных концертов не будет. Об этом сообщили в горисполкоме.
Фонтаны начнут включать с утра 1 мая, но не единовременно, уточнили в могилевском водоканале. Например, фонтаны на реке Дубровенка включат чуть раньше, чем в чашах в центре города.
Традиционных ярмарок, концертов и других массовых мероприятий и акций в честь Дня труда не будет.
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Фонтаны начнут работать с утра.
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