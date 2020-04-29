«Вы герои». Экс-мэр Витебска и другие депутаты от региона отдали часть зарплаты в помощь медикам роддома

Источник материала: Tut.by

Депутаты парламента передали Витебскому областному роддому защитные комбинезоны, щитки, бахилы. На это они перевели часть своей зарплаты, сообщают «Витьбичи».

29 апреля депутаты от Витебской области Виктор Николайкин (бывший мэр Витебска), Татьяна Автухова (до выборов в парламент — директор СШ № 45), Ирина Полякова (экс-председатель Витебской районной организации Белорусского профсоюза работников АПК), Светлана Горваль (до этого директор Витебского универмага) передали областному клиническому родильному дому 57 комбинезонов, более 100 защитных щитков, бахилы.

В акции приняли участие все 14 депутатов , избранных в парламент седьмого созыва от Витебской области. Они перечислили на это часть своей зарплаты.

— Совместно с коллегами приняли решение, что помощь должна быть оказана именно учреждению областного подчинения, — отметил Виктор Николайкин. — ОАО «Труд-Витебск» изготовило защитные комбинезоны. Предприятие передало медработникам еще и бахилы. К акции присоединился наш коллега, депутат Тенгиз Думбадзе. Он передал родильному дому защитные щитки. Мы знаем, что в учреждениях здравоохранения всего хватает, однако считаем, что запас беды не чинит, и пусть наша помощь пока будет в резерве и ей воспользуются в нужный час. Этой акцией мы говорим спасибо нашим медработникам. Вы — действительно герои. Уверен, что люди не забудут ваш самоотверженный труд.