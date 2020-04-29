ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Вы герои». Экс-мэр Витебска и другие депутаты от региона отдали часть зарплаты в помощь медикам роддома

29.04.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Депутаты парламента передали Витебскому областному роддому защитные комбинезоны, щитки, бахилы. На это они перевели часть своей зарплаты, сообщают «Витьбичи».

29 апреля депутаты от Витебской области Виктор Николайкин (бывший мэр Витебска), Татьяна Автухова (до выборов в парламент — директор СШ № 45), Ирина Полякова (экс-председатель Витебской районной организации Белорусского профсоюза работников АПК), Светлана Горваль (до этого директор Витебского универмага) передали областному клиническому родильному дому 57 комбинезонов, более 100 защитных щитков, бахилы.

В акции приняли участие все 14 депутатов, избранных в парламент седьмого созыва от Витебской области. Они перечислили на это часть своей зарплаты.

— Совместно с коллегами приняли решение, что помощь должна быть оказана именно учреждению областного подчинения, — отметил Виктор Николайкин. — ОАО «Труд-Витебск» изготовило защитные комбинезоны. Предприятие передало медработникам еще и бахилы. К акции присоединился наш коллега, депутат Тенгиз Думбадзе. Он передал родильному дому защитные щитки. Мы знаем, что в учреждениях здравоохранения всего хватает, однако считаем, что запас беды не чинит, и пусть наша помощь пока будет в резерве и ей воспользуются в нужный час. Этой акцией мы говорим спасибо нашим медработникам. Вы — действительно герои. Уверен, что люди не забудут ваш самоотверженный труд.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты парламента передали Витебскому областному роддому защитные комбинезоны, щитки, бахилы. На это они перевели часть своей зарплаты.
 
Новости дня
Новости общества
 
28 апреля — Всемирный день охраны труда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика