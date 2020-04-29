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Борисовчанин Игнатий Стрельченок отметил 90-летний юбилей. За что ветеран войны благодарит заводчан?

29.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Не забывают старика, – вспоминая встречу, говорит Игнатий Иванович и украдкой вытирает слезу: тронут до глубины души. – Благодаря заботе и вниманию моих родных и заводчан, не чувствую себя одиноким, брошенным или ненужным. Это очень важно, поверьте, когда можешь позвонить на завод и просто поговорить – о жизни…

Им бы в войнушку играть, а не с врагом воевать…

Начало Великой Отечественной Игнатий Стрельченок вспоминает до сих пор, будто вчера это было. Как 22 июня 1941-го играл с друзьями на улице. Как радовались они, 11-летние, солнцу, теплу и каникулам. И как впервые услышали странное для детей и страшное: «Война! Война началась!..»

Его семья жила в деревне Холмовка Мстижского сельсовета. Вокруг леса и болота. Места непроходимые, дремучие, опасные для врага. А для местных жителей – единственное укрытие от фашистов. Партизанская зона.

В деревнях немцы лютовали. Забирали у жителей последнее, угоняли молодежь в Германию, казнили – за малейшую провинность, по любому подозрению в связи с партизанами. Холмовку сжигали дважды. Дотла.

Но сельчане все равно головы не склонили. Выживали, как могли: разбирали сожженные дома, делали шалаши и землянки, делили кров друг с другом. И боролись. Помогали партизанам и взрослые, и дети. Игнатий был связным. Возил на лошади в лес, партизанам, продукты. Потом, когда при бомбежке ее убило, ходил пешком. Было ли мальчишке страшно? Было. Очень…

А потом семья Стрельченков и другие односельчане бежали в лес. Жили на болотных островках. Иногда фашисты проводили облавы – с собаками. То где-то далеко, а то и совсем рядом раздавались пулеметные и автоматные очереди. Это означало, что кого-то из знакомых и друзей больше нет в живых…

Борисовчанин Игнатий Стрельченок отметил 90-летний юбилей. За что ветеран войны благодарит заводчан?

Жизнь победила

Когда в 44-м Беларусь освободили, изможденные люди стали выходить из лесов. Они шли в свои деревни – с надеждой, что их жизнь вот-вот наладится. Только вместо домов их часто встречали лишь обугленные печные трубы.

Но не было той силы, которая смогла бы сломить республику-партизанку. Белорусы выстояли.

И поднялись из руин новые города. И в деревнях ожили улицы. Женщины несли в ведрах чистую колодезную воду. Пацаны по шестеро впрягались в плуги и засевали поля. И снова по вечерам под окнами играла гармонь, и пахло только что испеченным хлебом. Народ победил. Жизнь победила.

Борисовчанин Игнатий Стрельченок отметил 90-летний юбилей. За что ветеран войны благодарит заводчан?

Родная заводская проходная

Отец Игнатия умер в 1943-м, и все тяготы послевоенного времени легли на плечи подростка – старшего из 4 сыновей в многодетной семье. Парень никогда не жаловался. Легких путей не искал. В 16 лет был награжден высокой правительственной наградой – медалью «За трудовую доблесть». С честью отслужил в Советской Армии. Закончил Борисовский техникум – получил профессию механика.

Трудовой стаж И.И. Стрельченка – 50 лет без двух месяцев. Игнатий Иванович до сих пор переживает, что не доработал чуть-чуть до круглой даты. Может, современной молодежи этого и не понять. А для старшего поколения каждый штрих в биографии важен. Для них труд и жизнь – это синонимы. Их через знак равенства писать надо.

Последние 16 лет Игнатий Иванович трудился мастером на борисовском заводе «Автогидроусилитель». Огромный коллектив стал для него второй семьей. И добрые отношения сохранились по сей день. Нет-нет, да и наведается ветеран на родное предприятие. Пройдет по цехам, понаблюдает, как работают молодые. Радуется: хорошие ребята, правильные!

И заводчане своего седовласого мастера тоже не забывают. На предприятии вообще работа в этом направлении отлично налажена. Ко всем важным праздникам ветеранам Великой Отечественной войны дарят подарки, оказывают денежную помощь. Приглашают на торжества, устраивают для них встречи на заводе: накрывают столы, готовят концерты; руководство всегда приходит – с благодарностью и добрыми пожеланиями. Игнатий Иванович в этом году на собрании в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь тоже присутствовал. А сейчас собирается встречать самый главный праздник – День Победы. Рядом будут близкие люди: две дочери, три внучки, любимый крошка правнук. И надежные и верные друзья – заводчане.

Борисовчанин Игнатий Стрельченок отметил 90-летний юбилей. За что ветеран войны благодарит заводчан?
Борисовчанин Игнатий Стрельченок отметил 90-летний юбилей. За что ветеран войны благодарит заводчан?

Светлана ЧЕКАЛОВА, фото из семейного архива И.И. СТРЕЛЬЧЕНКА

 
 
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15 апреля к юбиляру – ветерану Великой Отечественной войны и ветерану труда И.И. Стрельченку с поздравлениями приехали представители борисовского завода...
 
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