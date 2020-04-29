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У памятного знака в честь операции "Багратион" завершился гомельский этап Республиканской акции "Во славу общей Победы"

29.04.2020 19:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сохранение памяти о героическом прошлом для будущих поколений. В преддверии знаменательной даты приближается кульминация масштабной акции "Во славу общей Победы". Целый год землю из памятных мест: мест сражений и подвигов собирали по всей Беларуси. И вот сегодня завершился гомельский этап республиканской акции - символично, что он прошел у памятного знака в честь операции "Багратион" в Светлогорском районе. Ведь именно отсюда, из белорусских болот,  начинался победный путь на Берлин.  Сегодня на этом месте состоялась передача капсул с землей из всех районов Гомельской области  в крипту храма Всех Святых в Минске. Так, в капсуле Жлобинского района - земля с 60 захоронений, Светлогорска - с 40, Речицы - со 110.

Только в Гомельской области около тысячи братских могил красноармейцев, партизан, подпольщиков и мирных жителей. Беларусь потеряла каждого третьего в годы Великой Отечественной.

 
Теги: Минск
 
 
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Сохранение памяти о героическом прошлом для будущих поколений. В преддверии знаменательной даты приближается кульминация масштабной акции "Во славу общей...
 
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