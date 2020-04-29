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Чем лучше заменить торфяные таблетки
29.04.2020 20:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСлучается у меня огородное настроение. Всегда внезапно. И вот тогда думай, чем заменить торфяные таблетки? Такие для проращивания семян используют подготовленные агрономы. А Кулибины мастерят мини-грядку из подручных средств.
В наличии: использованный чайный пакетик, апельсиновая кожура, яичная скорлупа и втулка от туалетной бумаги. Посмотрим, что получится.
Из фрукта выжимаем сок, а половинку от кожуры использую в качестве натурального горшочка. Он дышит, в будущем послужит удобрением, а корни растения легко прорастут через цедру. Апельсиновая кожура вполне вместительна и устойчива. Посмотрим, приживется ли в таком домике огуречное семечко.
Яичная скорлупа еще компактнее. И без лотка для яиц вместо поддона здесь не обойтись. Но это вполне удобно.
Знатоки утверждают, что заварка - чудное удобрение. Возможно. Но из прозрачного пакетика сделать стаканчик довольно сложно. Ну вот! Дисквалификация! Где тонко, там и рвется.
Втулка попрочнее будет. С одной стороны нужно сделать четыре надреза, а затем сложить дно по принципу картонной коробки. Получается вполне крепкий и вместительный стаканчик. И он способен стоять самостоятельно.
Итоги и оценки1. Апельсин способен заменить магазинные ячейки для проращивания. Огуречный росток - лучшее тому доказательство.
2. Яичная скорлупа в комплекте с лотком – это микропарник на вашем подоконнике. Работает!
3. Чайный пакетик слишком мал и слишком хрупок. Стать стаканчиком для рассады ему не суждено.
4. Втулка от туалетной бумаги - очень нужная штука для дачников. Поливать нужно аккуратно, чтобы не развалилась раньше времени. Но это единственный минус.
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Случается у меня огородное настроение. Всегда внезапно. И вот тогда думай, чем заменить торфяные таблетки? Такие для проращивания семян используют подготовленные...
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