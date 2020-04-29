Источник материала: БT

Итоги и оценки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем лучше заменить торфяные таблетки Случается у меня огородное настроение. Всегда внезапно. И вот тогда думай, чем заменить торфяные таблетки? Такие для проращивания семян используют подготовленные...

Случается у меня огородное настроение. Всегда внезапно. И вот тогда думай, чем заменить торфяные таблетки? Такие для проращивания семян используют подготовленные агрономы. А Кулибины мастерят мини-грядку из подручных средств.В наличии: использованный чайный пакетик, апельсиновая кожура, яичная скорлупа и втулка от туалетной бумаги. Посмотрим, что получится.Из фрукта выжимаем сок, а половинку от кожуры использую в качестве натурального горшочка. Он дышит, в будущем послужит удобрением, а корни растения легко прорастут через цедру. Апельсиновая кожура вполне вместительна и устойчива. Посмотрим, приживется ли в таком домике огуречное семечко.Яичная скорлупа еще компактнее. И без лотка для яиц вместо поддона здесь не обойтись. Но это вполне удобно.Знатоки утверждают, что заварка - чудное удобрение. Возможно. Но из прозрачного пакетика сделать стаканчик довольно сложно. Ну вот! Дисквалификация! Где тонко, там и рвется.Втулка попрочнее будет. С одной стороны нужно сделать четыре надреза, а затем сложить дно по принципу картонной коробки. Получается вполне крепкий и вместительный стаканчик. И он способен стоять самостоятельно.1. Апельсин способен заменить магазинные ячейки для проращивания. Огуречный росток - лучшее тому доказательство.2. Яичная скорлупа в комплекте с лотком – это микропарник на вашем подоконнике. Работает!3. Чайный пакетик слишком мал и слишком хрупок. Стать стаканчиком для рассады ему не суждено.4. Втулка от туалетной бумаги - очень нужная штука для дачников. Поливать нужно аккуратно, чтобы не развалилась раньше времени. Но это единственный минус.