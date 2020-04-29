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Помощь социальным работникам оказала районная организация БОКК

29.04.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Помощь социальным работникам оказала районная организация БОКК

14 литров антисептика, 140 пар перчаток, брошюры с рекомендациями для пожилых. Помощь социальным работникам оказала районная организация БОКК.

— Совместную работу по профилактике распространения вирусных инфекций мы начали еще в марте. Наше тесное сотрудничество с Территориальным центром социального обслуживания населения Вороновского района плодотворно: на сегодняшний день выполнено немало заявок от одиноких пожилых и людей с инвалидностью, — рассказала председатель РО БОКК Валентина Нарбут. — Мы продолжаем помогать в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости, рецептов и лекарств по заявке, оставленной на «горячую линию безопасности» по телефону 3-02-16. Цель одна — чтобы пожилые и ослабленные люди меньше находились в местах массового скопления и не подхватили опасную инфекцию.


Помощь социальным работникам оказала районная организация БОКК

Помощь социальным работникам оказала районная организация БОКК
Помощь социальным работникам оказала районная организация БОКК

Галина ШЛЕМПО.

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14 литров антисептика, 140 пар перчаток, брошюры с рекомендациями для пожилых. Помощь социальным работникам оказала районная организация БОКК. — Совместную работу...
 
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