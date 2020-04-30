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«Чупа-чупсы» вернули на площадь Ленина в Бресте

30.04.2020 06:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 апреля на площади Ленина установили кадки с декоративными деревьями, сообщает BrestCITY.


Фото: BrestCITY

В брендированные гербом города кадки посадили 15 туй. В народе композицию прозвали «чупа-чупсами».

Укрошать площадь они будут до конца теплого сезона.

 
 
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Украшать площадь они будут до конца теплого сезона.
 
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