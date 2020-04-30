Некоторые справки планируется выдавать в электронной форме

Источник материала: Полесская правда



Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 27 апреля 2020 г. № 119р определен перечень административных процедур, планируемых к переводу в электронную форму для осуществления через единый портал электронных услуг.

В данный перечень вошли административные процедуры по заявлениям граждан, в частности:

принятие решения о предоставлении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда;

выдача справки о: состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи, месте жительства и составе семьи, начисленной жилищной квоте, предоставлении (непредоставлении) одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, месте захоронения родственников;

выдача гражданину Республики Беларусь и иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь, документа о приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь;

выдача пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;

выдача разрешения на удаление объектов растительного мира в населенных пунктах и др.

Также в перечень включены административные процедуры в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в частности:

выдача справки об уплате налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство;

выдача справки, подтверждающей сумму уплаченного в бюджет налога на прибыль иностранной организацией;

выдача (заверение) справки о постоянном местонахождении белорусской организации (в целях избежания двойного налогообложения);

выдача справки об уплате подоходного налога с физических лиц, земельного налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта недвижимого имущества (в случае отчуждения объекта недвижимого имущества, принадлежащего не имеющему места нахождения в Республике Беларусь иностранному или международному юридическому лицу);

зачет, возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налогов, сборов (пошлин), пеней;

принятие решения о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав) и др.

Персональная ответственность за соблюдение указанных в документе сроков перевода административных процедур в электронную форму возложена на руководителей республиканских органов государственного управления, подчиненных Правительству, к компетенции которых относится проведение (реализация) государственной политики в сфере общественных отношений, возникающих при осуществлении административных процедур.

Распоряжение вступает в силу с 6 мая 2020 г.