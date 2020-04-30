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Некоторые справки планируется выдавать в электронной форме

30.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Некоторые справки планируется выдавать в электронной форме
Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 27 апреля 2020 г. № 119р определен перечень административных процедур, планируемых к переводу в электронную форму для осуществления через единый портал электронных услуг.

В данный перечень вошли административные процедуры по заявлениям граждан, в частности:

  • принятие решения о предоставлении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда;
  • выдача справки о:
    • состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
    • занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи,
    • месте жительства и составе семьи,
    • начисленной жилищной квоте,
    • предоставлении (непредоставлении) одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения,
    • месте захоронения родственников;
  • выдача гражданину Республики Беларусь и иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь, документа о приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь;
  • выдача пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;
  • выдача разрешения на удаление объектов растительного мира в населенных пунктах и др.

Также в перечень включены административные процедуры в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в частности:

  • выдача справки об уплате налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство;
  • выдача справки, подтверждающей сумму уплаченного в бюджет налога на прибыль иностранной организацией;
  • выдача (заверение) справки о постоянном местонахождении белорусской организации (в целях избежания двойного налогообложения);
  • выдача справки об уплате подоходного налога с физических лиц, земельного налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта недвижимого имущества (в случае отчуждения объекта недвижимого имущества, принадлежащего не имеющему места нахождения в Республике Беларусь иностранному или международному юридическому лицу);
  • зачет, возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налогов, сборов (пошлин), пеней;
  • принятие решения о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав) и др.

Персональная ответственность за соблюдение указанных в документе сроков перевода административных процедур в электронную форму возложена на руководителей республиканских органов государственного управления, подчиненных Правительству, к компетенции которых относится проведение (реализация) государственной политики в сфере общественных отношений, возникающих при осуществлении административных процедур.

Распоряжение вступает в силу с 6 мая 2020 г.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

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