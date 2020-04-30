ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почтовый блок к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне выпустили в Беларуси

30.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вскоре в обращение выйдет еще один памятный набор "Совместный выпуск Беларуси и России". Кроме этого, Белпочта подготовила 6 специальных памятных штемпелей, их место гашения - областные центры и город Минск. Также разработаны тематические маркированные конверты и художественная бумага "Письма войны".

Екатерина Журавская, пресс-секретарь РУП "Белпочта": "Формат А4. Письмо выполнено в военном стиле. На обратной стороне есть линии, на которых можно написать слова благодарности".

Те, кто достиг 75-летнего возраста, до 9 мая могут бесплатно получить почтовые наборы из трех карточек с оттисками специального штемпеля. Отправить же открытки можно до 15 мая.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вскоре в обращение выйдет еще один памятный набор "Совместный выпуск Беларуси и России". Кроме этого, Белпочта подготовила 6 специальных памятных штемпелей, их...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пинский ГРОЧС напоминает: уборка приусадебного участка огнём – опасная затея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика