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Почтовый блок к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне выпустили в Беларуси
30.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВскоре в обращение выйдет еще один памятный набор "Совместный выпуск Беларуси и России". Кроме этого, Белпочта подготовила 6 специальных памятных штемпелей, их место гашения - областные центры и город Минск. Также разработаны тематические маркированные конверты и художественная бумага "Письма войны".
Екатерина Журавская, пресс-секретарь РУП "Белпочта": "Формат А4. Письмо выполнено в военном стиле. На обратной стороне есть линии, на которых можно написать слова благодарности".
Те, кто достиг 75-летнего возраста, до 9 мая могут бесплатно получить почтовые наборы из трех карточек с оттисками специального штемпеля. Отправить же открытки можно до 15 мая.
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Вскоре в обращение выйдет еще один памятный набор "Совместный выпуск Беларуси и России". Кроме этого, Белпочта подготовила 6 специальных памятных штемпелей, их...
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