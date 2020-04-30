Лукашенко: для белорусов созидательная работа под мирным небом остается величайшей ценностью

Источник материала: Газета Авангард





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что Первомай символизирует солидарность трудящихся, стирает границы между странами и поколениями.

«Для жителей Беларуси созидательная работа на родной земле под мирным небом всегда была и остается величайшей ценностью. В нашей стране почета и благодарности заслуживают все трудовые коллективы, ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит свой вклад в общее благо, делает Отечество богаче и краше», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что в Беларуси строят будущее на принципах социальной справедливости, безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством, и защитить наш народ от любых напастей.

«Вместе мы справимся со всеми вызовами времени», — убежден глава государства.

Поздравление Президента Беларуси с Праздником труда

Уважаемые соотечественники!

Примите самые сердечные поздравления с Праздником труда.

Первомай символизирует солидарность трудящихся, стирает границы между странами и поколениями.

Для жителей Беларуси созидательная работа на родной земле под мирным небом всегда была и остается величайшей ценностью. В нашей стране почета и благодарности заслуживают все трудовые коллективы, ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит свой вклад в общее благо, делает Отечество богаче и краше.

Мы строим будущее на принципах социальной справедливости, безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством, и защитить наш народ от любых напастей.

Убежден, вместе мы справимся со всеми вызовами времени.

Желаю вам крепкого здоровья, сплоченности в коллективах, любви в семьях. Пусть каждый новый день приносит радость и прекрасное весеннее настроение.

Александр Лукашенко.