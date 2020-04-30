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Достопримечательности Пинского района обозначат QR-кодами

30.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Достопримечательности Пинского района обозначат QR-кодами
Достопримечательности Пинского района в мае планируют обозначить QR-кодами, сообщил заместитель председателя райисполкома Дмитрий Полховский.

«Мы пришли к выводу, что нужно больше внимания привлекать к достопримечательностям Пинского района. Многие индивидуальные туристы, проезжая мимо них, заинтересовываются, но не могут получить расширенную информацию. С QR-кодом появится возможность узнать сведения об объекте, его истории и других интересных моментах. Также будут данные о маршруте, в который включена эта достопримечательность, какие еще близлежащие объекты можно посетить», — отметил Дмитрий Полховский.

В Пинском районе 41 объект историко-культурного наследия. На девяти из них на первом этапе появятся таблички с QR-кодами. Просканировав их мобильным телефоном, пользователь перейдет по ссылке и получит доступ к информации об искомой достопримечательности. Так, планируется обозначить усадебно-парковый ансамбль «Дубое», музеи Якуба Коласа и Александра Блока, центр традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся», некоторые храмы.

Если инициатива будет востребована, в перспективе QR-кодами могут быть обозначены все памятники историко-культурного наследия района.

«Развиваем туризм по нескольким направлениям. В частности, сотрудничаем с польскими партнерами, разрабатываем несколько проектов, — рассказал зампредседателя райисполкома. — В Пинском районе есть возможности для продвижения оздоровительного, ностальгического, экологического туризма. Регион также славится своими деревянными храмами. У нас 25 агроусадеб. Рассматриваем возможность их объединения в кластер для создания единого турпродукта, рассчитанного на несколько дней».

По информации БелТА

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