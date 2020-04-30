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Пинский ГРОЧС напоминает: уборка приусадебного участка огнём – опасная затея

30.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский ГРОЧС напоминает: уборка приусадебного участка огнём – опасная затея
Весенние палы сухой растительности становятся причиной гибели людей даже несмотря на то, что непосредственной угрозы жизни человека каждый конкретный поджог травы, на первый взгляд, не несет. Как рассказала корреспонденту pinsknews.by инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС Дарья Викторовна Лазарчик, очень часто жертвами неконтролируемого пала становятся пенсионеры. Как правило, пожилому человеку кажется весьма простым способом навести порядок на участке – это сжечь мусор. Однако заканчиваются такие истории трагедиями.

— Пожилые люди могут бросить горящую спичку в кучу мусора или поджечь траву, но справиться с порывами ветра, и быстро распространяющимся огнем им уже не под силу. Нередки и случаи, когда, надышавшись дыма, пожилой человек попросту теряет сознание и погибает в горящей траве, – рассказала Дарья Лазарчик.

Некоторые жители района убеждены, что огонь является самым лучшим способом уборки приусадебного участка.

– Но они не учитывают, что разводить костер можно только в безветренную погоду, на расстоянии не менее 10 метров от  строений и деревьев, а под рукой должен быть достаточный запас средств пожаротушения — вода и песок. И конечно, огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту. Правила простые и известные всем, однако соблюдать их люди не спешат, – подчеркнула Дарья Лазарчик.

Инспектор напомнила жителям Пинска и района, что  необходимо быть осторожными при наведении порядка у частных жилых домов и на дачах:

  • вывезите мусор в специально отведенное место;
  • если без сжигания не обойтись, выберите площадку так, чтобы исключить пожар, расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров, от лесного массива – 20 метров, 30 метров от мест, где складируется сено или солома. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, пламя нужно постоянно контролировать, ни в коем случае не оставлять без присмотра;
  • не забывайте, огнетушитель, емкость с водой, лопата должны быть всегда под рукой;
  • выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, трав на корню категорически запрещается.

Согласно статье 15.57 Кодекса об административных нарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность (ст. 270, 276 Уголовного кодекса РБ).

 Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям напоминает,  что на территории Пинского района существует запрет на посещение лесов.

Нарушение запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин, а в случае нарушения требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее уничтожение или повреждение леса, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 25 до 50 базовых величин.

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