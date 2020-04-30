Солнце и немного дождей. Погода в Гродно в большие (снова) выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в длинные (опять) выходные будет и солнечно, и дождливо, но все время тепло, сообщает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В пятницу днем будет облачно с прояснениями и без осадков, но с сильным ветром. Воздух прогреется до +13°C

В субботу днем будет +15…17°C. Сплошная облачность и все время дожди, которые к вечеру прекратятся.

В воскресенье — все время облачно с прояснениями. Слабый ветер. Температура воздуха +14…16°C.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

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