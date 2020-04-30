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Солнце и немного дождей. Погода в Гродно в большие (снова) выходные

30.04.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в длинные (опять) выходные будет и солнечно, и дождливо, но все время тепло, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В пятницу днем будет облачно с прояснениями и без осадков, но с сильным ветром. Воздух прогреется до +13°C

В субботу днем будет +15…17°C. Сплошная облачность и все время дожди, которые к вечеру прекратятся.

В воскресенье — все время облачно с прояснениями. Слабый ветер. Температура воздуха +14…16°C.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в длинные выходные будет и солнечно, и дождливо - но все время тепло.
 
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