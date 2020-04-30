Мальчик полез за мячом, но повис на подоконнике - соседи держали его за руки до приезда спасателей

Источник материала: Tut.by

Дети забросили мяч на козырек подъезда. Один из ребят отправился за мячом, но не смог спрыгнуть. Пришлось вызывать спасателей, об этом сообщает МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

История произошла 27 апреля у дома по проспекту Победителей, 97.

Дети забросили мяч на козырек подъезда. 13-летний мальчик решил попасть на козырек через окно третьего этажа, но побоялся прыгать и повис, держась руками за подоконник. До приезда спасателей жители дома удерживали его за руки.

Работники МЧС по специальной лестнице поднялись на козырек подъезда и спустили мальчика, он не пострадал.