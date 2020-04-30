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Мальчик полез за мячом, но повис на подоконнике - соседи держали его за руки до приезда спасателей
30.04.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дети забросили мяч на козырек подъезда. Один из ребят отправился за мячом, но не смог спрыгнуть. Пришлось вызывать спасателей, об этом
История произошла 27 апреля у дома по проспекту Победителей, 97.
Дети забросили мяч на козырек подъезда. 13-летний мальчик решил попасть на козырек через окно третьего этажа, но побоялся прыгать и повис, держась руками за подоконник. До приезда спасателей жители дома удерживали его за руки.
Работники МЧС по специальной лестнице поднялись на козырек подъезда и спустили мальчика, он не пострадал.
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Дети забросили мяч на козырек подъезда. Один из ребят отправился за мячом, но не смог спрыгнуть. Пришлось вызывать спасателей, об этом сообщает МЧС Минска.
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