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Мальчик полез за мячом, но повис на подоконнике - соседи держали его за руки до приезда спасателей

30.04.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дети забросили мяч на козырек подъезда. Один из ребят отправился за мячом, но не смог спрыгнуть. Пришлось вызывать спасателей, об этом сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

История произошла 27 апреля у дома по проспекту Победителей, 97.

Дети забросили мяч на козырек подъезда. 13-летний мальчик решил попасть на козырек через окно третьего этажа, но побоялся прыгать и повис, держась руками за подоконник. До приезда спасателей жители дома удерживали его за руки.

Работники МЧС по специальной лестнице поднялись на козырек подъезда и спустили мальчика, он не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Дети забросили мяч на козырек подъезда. Один из ребят отправился за мячом, но не смог спрыгнуть. Пришлось вызывать спасателей, об этом сообщает МЧС Минска.
 
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