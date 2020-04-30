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«Вера ударила меня - посыпались искры из глаз». История Ларисы, чья дочь страдает от шизофрении
30.04.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пять лет назад Ларисе позвонили на работу и сказали, что ей срочно надо ехать домой — ее дочь Вера вышла из окна 3-го этажа. Тогда Вере поставили диагноз углубленное расстройство нервной системы и первый раз положили на лечение. Через год диагноз сменился на параноидную шизофрению. Самое страшное произошло тогда, когда девушка прекратила принимать препараты. Во время обострения Вера, или, как говорит Лариса, «ее болезнь», ударила женщину в лицо. Еще чуть-чуть и Лариса не смогла бы рассказать нам эту историю. Мы продолжаем проект «
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Сложная история родительской любви.
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