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С 4 мая отменяется запрет на выезд из Литвы
30.04.2020 14:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакже с понедельника возобновит работу консульский отдел по вопросам получения виз. Обратиться можно будет с 8:30 до 12:30.
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Также с понедельника возобновит работу консульский отдел по вопросам получения виз. Обратиться можно будет с 8:30 до 12:30. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть...
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