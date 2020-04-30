В Витебской области отключают отопление. Топить будут только в больницах и приютах

Источник материала: Tut.by

В связи с потеплением в Витебской области завершается отопительный сезон, сообщает «Витебскэнерго».





С 30 апреля отопительный сезон завершается в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Новолукомле, Орше и Ореховске. Батареи отключат в жилых домах, на предприятиях, в школах и садах.

Исключение составят лишь медицинские учреждения, больницы, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, отделения для круглосуточного проживания людей пожилого возраста и инвалидов.

Нынешний отопительный сезон в Витебской области начался 23 сентября.