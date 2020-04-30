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В Витебской области отключают отопление. Топить будут только в больницах и приютах
30.04.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи с потеплением в Витебской области завершается отопительный сезон, сообщает «Витебскэнерго».
С 30 апреля отопительный сезон завершается в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Новолукомле, Орше и Ореховске. Батареи отключат в жилых домах, на предприятиях, в школах и садах.
Исключение составят лишь медицинские учреждения, больницы, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, отделения для круглосуточного проживания людей пожилого возраста и инвалидов.
Нынешний отопительный сезон в Витебской области
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В связи с потеплением в Витебской области завершается отопительный сезон.
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