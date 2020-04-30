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Есть вопросы по организации и безопасности дорожного движения? Звоните в «Телеприёмную»

30.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Есть вопросы по организации и безопасности дорожного движения? Звоните в «Телеприёмную»Брест" width="560" height="314" />
В эфире телеканала «Беларусь 4. Брест» каждые две недели по четвергам в вечерний прайм-тайм выходит новая передача «Телеприемная». В прямом эфире жители региона обсуждают с руководителями и компетентными специалистами актуальные проблемы на ту или иную тему.

Темой сегодняшнего выпуска станут вопросы организации и безопасность дорожного движения.

В четверг, 30 апреля, в 19.15 в прямой эфир телеканала «Беларусь 4. Брест» выйдет очередной выпуск «Телеприемной». Задать свой вопрос жители Пинщины могут как во время прямого эфира по телефону 8-0162-21-55-65, так и заранее, отправив сообщение на Viber:+375-29-847-44-44. Или оставьте свой вопрос уже сейчас в специальной рубрике на сайте ТРК «Брест».

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