Ряд организаций Гродненщины, в том числе Кореличского района, занесен на Республиканскую доску Почета

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В канун Праздника труда в столице открылась обновленная Республиканская доска Почета. По итогам работы за 2019 год на нее занесены 62 победителя соревнования. В их числе среди административно-территориальных единиц – Сморгонский район, среди организаций – ОАО «Гроднопромстрой», СПК «Сынокивичи» Зельвенского района, СПК «Свитязянка-2003» Кореличского района, центр социального обслуживания населения Ивьевского района.

Среди прочих районов

Сморгонский район . За достижение наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития на Республиканскую доску Почета занесен





– Это заслуга слаженной командной работы всех нас: моих коллег, руководящего актива района, коллективов наших предприятий и организаций, представителей частного бизнеса – всех тех, кто живет и трудится на сморгонской земле, – подчеркивает председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик.

Сегодня в Сморгонском районе проживают более 52 тысяч человек. На протяжении последних лет здесь обеспечивается поступательное развитие отраслей экономики, сохраняется социальная стабильность, растет качество жизни населения. И все это благодаря хорошо развитой промышленности, экономической открытости, инвестиционной привлекательности.

– Сморгонщина обладает значительным промышленно-производственным потенциалом многоотраслевой направленности: 13 предприятий и более 70 субъектов малого бизнеса заняты в производстве, – отмечает Геннадий Хоружик. – Порядка 12 процентов составляет доля района в объеме промышленного производства области. По этому показателю мы стабильно входим в четверку лидеров региона.

Район поддерживает торгово-экономические отношения более чем с 60 странами мира, постоянно осваивая новые рынки. В прошлом году экспорт товаров составил почти 472 миллиона долларов, это более 20 процентов областного экспорта в целом. Особенность социально-экономического развития Сморгонщины в успешном привлечении прямых иностранных инвестиций: в 2019 году поступления составили более 30 миллионов долларов.





– Сморгонский район привлекателен для инвесторов по многим причинам, – говорит Геннадий Хоружик. – Развитая инфраструктура, высокий экспортный потенциал, выгодное расположение, таможенные и налоговые льготы, расположение на территории района свободной экономической зоны «Гродноинвест». Портфель инвестиционных проектов района за последние десять лет насчитывает более 17 проектов, из которых в 2020 – 2029 годах будут реализованы 11 с общим объемом инвестиций порядка 1,6 триллиона рублей. Кроме того, на территории района работают более 45 иностранных и совместных предприятий с участием российского, литовского, немецкого, польского, латвийского, турецкого, узбекского капиталов.

Еще один важный принцип, которым руководствуются в районе, выстраивая стратегию социально-экономического развития, – это поддержка малого и среднего бизнеса. Здесь даже создан собственный центр поддержки предпринимательства. Правильность выбранного курса развития отражают положительные тенденции на рынке труда, подчеркивает глава района: создаются новые рабочие места, спрос на кадры растет. В прошлом году уровень безработицы в районе составил всего 0,1 процента.

Строительство

Среди победителей соревнования за 2019 год, осуществляющих деятельность в строительстве, на Республиканскую доску Почета занесено открытое акционерное общество «Гроднопромстрой». Столь высокой награды коллектив удостаивается уже в одиннадцатый раз.

По итогам работы за 2019 год объем подрядных работ ОАО «Гроднопромстрой» составил 173 681 тысячу рублей, производительность труда превысила показатель 2018 года на 102,2 процента. Экспорт строительных услуг вырос до 23 610,9 тысячи долларов США. В прошлом году «Гроднопромстроем» введено около 37 тысяч квадратных метров жилья.





спортивный комплекс в Островце , современное общежитие на 1030 мест Гродненского государственного медицинского университета. При участии организации в ОАО «ГродноАзот» построен цех азотной кислоты мощностью 1200 тонн в сутки. Также велось строительство авиаремонтного завода на территории национального аэропорта «Минск». Наиболее значимые объекты 2019 года – самая крупная в области школа на 44 класса в гродненском микрорайоне «Ольшанка», школа на 765 учащихся и многофункциональный, современное общежитие на 1030 мест Гродненского государственного медицинского университета. При участии организации в ОАО «ГродноАзот» построен цех азотной кислоты мощностью 1200 тонн в сутки. Также велось строительство авиаремонтного завода на территории национального аэропорта «Минск».

Сегодня «Гроднопромстрой» возводит самый крупный объект госинвестпрограммы – областной онкодиспансер, а также поликлинику на 650 посещений в смену в микрорайоне Ольшанка, детский сад в новом микрорайоне Грандичи, общежитие для студентов ГрГУ имени Янки Купалы.





Нынешний год для «Гроднопромстроя» знаменателен и тем, что готовится к пуску первый энергоблок Островецкой АЭС, в возведении которой гродненские строители принимали участие с момента закладки первого колышка. Кроме того, силами управлений «Гроднопромстроя» построены новые микрорайоны белорусского города атомщиков, многие объекты социальной сферы. Среди них новая районная клиническая больница, стадион, ФОК, детские сады и школы.





Сельское хозяйство

За достижение наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития среди сельхозпредприятий страны на Республиканскую доску Почета занесены СПК «Сынковичи» Зельвенского района и СПК «Свитязянка-2003» Кореличского района.

Сегодня в пользовании СПК «Сынковичи» более 10 тысяч гектаров земли. А это три производственных участка. На фермах и комплексах содержится более 10 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 1980 голов дойного стада.

В растениеводческой отрасли хозяйство специализируется на выращивании зерновых культур, рапса и сахарной свеклы. В животноводстве – на производстве молока и говядины.





На жатве-2019 «Сынковичи» показали лучший результат в районе. Более 20 тысяч тонн хлеба засыпали в закрома. Урожай порадовал – с каждого гектара получили по 66,4 центнера зерна. Впервые в истории предприятия валовой сбор маслосемян рапса составил 3098 тонн, при урожайности более 58 центнеров с гектара озимого рапса и 29 центнеров с гектара – ярового. В прошлом году запустили цех по его переработке. Рапсовое масло продают переработчикам. Из маслосемян получают также высокобелковый жмых, который используют как добавку в комбикорм.

Нет равных хозяйству и по надоям и привесам. За прошлый год сынковичские животноводы надоили 15 750 тонн молока. Товарность достигла 93,4 процента. Удой на корову составил 8 000 килограммов. 95% молока здесь производят сортом «экстра». В прошлом году от реализации продукции касса сельхозпредприятия пополнилась на 24 416 тысяч рублей.





Впечатляют и мясные показатели. Валовой привес КРС составил 2 449 тонн, среднесуточный – 844 грамма.

– За всеми цифрами стоят люди, – отмечает председатель СПК «Сынковичи» Дмитрий Дешко. – Успеха в делах достигаем только благодаря команде из настоящих профессионалов аграрного дела.





В СПК работают более 300 человек. Для них здесь созданы условия не только для комфортного труда, но и для жизни. Функционируют две столовые, баня с сауной и бассейном, тренажерный зал, проводятся культурные и спортивные мероприятия. Постоянно ведется реконструкция производственных объектов, обновляется машинно-тракторный парк, строится жилье.

СПК «Свитязянка-2003» на Республиканскую доску Почета занесен в пятый раз.

Сегодня это хозяйство является ярким примером эффективного сельхозпроизводства, успехи которого зависят от нескольких слагаемых. Это хозяйственный подход к земле, современная техника, прогрессивные технологии, грамотные и добросовестные работники, каждый из которых вносит весомый вклад в общее дело.





Несмотря на капризы погоды, в прошлом году в хозяйстве достигнута высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур – 60,4 центнера с гектара, рапса – 37,1 центнера с гектара, сахарной свеклы – 746 центнеров с гектара.

Среднегодовой удой от коровы по хозяйству составил 9 613 килограммов и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 425 граммов. Прибыль от реализации тонны молока составила 4 054 рубля. Среднесуточный привес КРС достиг 826 граммов.





По итогам работы за прошлый год сельхозпредприятие признано одним из лучших в животноводческой отрасли Гродненщины. МТК «Райца-2» стал лучшим среди молочно-товарных комплексов области.