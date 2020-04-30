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Военные из России и Китая не приедут в Минск на парад. Репетиции продолжаются

30.04.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российские и китайские военные не приедут на парад, посвященный 75-летию Победы. Сам парад, как и планировалось, должен пройти в Минске 9 мая.


Тренировка сводной роты почетного караула. Минск, 13 апреля. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В настоящий момент изменений касательно военного парада 9 мая нет, — пояснила Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны. — В связи с эпидемиологической ситуацией в мире Российская Федерация и Китай приняли решение не направлять личный состав для участия в параде в Минске.

Участие военных из других стран в параде не предполагалось.

Вчерашняя репетиция парада, как пояснили в пресс-службе Минобороны, прошла в формате «пеший по-машинному». В итоге в городе не пришлось перекрывать улицы и ограничивать движение транспорта.

— Формат «пеший по-машинному» не подразумевает участие техники, поэтому дорогу не перекрывали, — рассказала Наталья Гаврусик. — «Пеший по-машинному» — это тренировка для механиков-водителей. Своеобразная рекогносцировка (визуальное изучение местности. — Прим. TUT.BY) маршрута, по которому они потом поведут боевые машины.

Следующие тренировки парада назначены на 5 и 6 мая.

— Это будут обычные гарнизонные тренировки, поэтому они пройдут на плацу Минской военной комендатуры, — уточнили в Минобороны. — Генеральная репетиция пройдет на месте проведения парада — в Минске возле стелы «Минск — город-герой».

Дата генеральной репетиции пока не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Российские и китайские военные не приедут на парад, посвященный 75-летию Победы. Сам парад, как и планировалось, должен пройти в Минске 9 мая.
 
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