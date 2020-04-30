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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Орнитологи вместе с энергетиками ищут способы защиты аистов Птицы на проводе. Специалисты обсуждают, как спасти аистов, которые гнездятся на линиях электропередачи. Пернатые все чаще гибнут от удара током - особенно...

Птицы на проводе. Специалисты обсуждают, как спасти аистов, которые гнездятся на линиях электропередачи. Пернатые все чаще гибнут от удара током - особенно неопытные птенцы. И из-за таких инцидентов страдает энергоснабжение в населенных пунктах. Для этого разрабатывают электроопоры нового формата со специальными площадками для гнезд.О решении проблемы -