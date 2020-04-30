|
Орнитологи вместе с энергетиками ищут способы защиты аистов
30.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПтицы на проводе. Специалисты обсуждают, как спасти аистов, которые гнездятся на линиях электропередачи. Пернатые все чаще гибнут от удара током - особенно неопытные птенцы. И из-за таких инцидентов страдает энергоснабжение в населенных пунктах. Для этого разрабатывают электроопоры нового формата со специальными площадками для гнезд.
О решении проблемы - Илья Цветков (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Птицы на проводе. Специалисты обсуждают, как спасти аистов, которые гнездятся на линиях электропередачи. Пернатые все чаще гибнут от удара током - особенно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)