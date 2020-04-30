Первыми на клумбы переселятся бегонии

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Более восьми тысяч единиц цветочной рассады для городских клумб уже подоспели в теплице глусского «Жилкомхоза». С февраля здесь усердно трудятся над тем, чтобы с весны до поздней осени радовать жителей и гостей райцентра разнообразием цветочных композиций. Всего в этом году цветоводы планируют высадить на улицы Глуска порядка 30 тысяч цветов.

Мастер по устройству зеленых насаждений Инна Пигулевская рассказала, что сейчас из готовой рассады составляются цветочные композиции и высаживаются в деревянные фигурные ящики, после чего их разместят на ажурных металлических конструкциях. Украшать ими улицы и высаживать цветы на городские клумбы планируют в начале мая. Первыми из теплицы на цветники переселятся бегонии, за ними — петунии, сальвии, бархатцы, красок Глуску добавят петушки, виолы, цинерарии и другие цветы. Безусловно, по мере цветения растения будут подсаживаться, чтобы цветочная палитра сохранилась и радовала глусчан как можно дольше.

Сейчас помимо мастера Инны Пигулевской за цветами в теплице ухаживает также Ирина Макаревич. Цветоводы продолжают пикировать рассаду и рассаживать цветы по горшочкам, за каждым растением особый уход — по мере высыхания их поливают, рыхлят и пропалывают почву, подкармливают удобрениями. В теплице поддерживается оптимальная температура — не выше 25 градусов тепла, помещение ежедневно проветривается, здесь всегда тепло, светло и влажно. К слову, тепличное хозяйство «Жилкомхоз» планирует увеличивать, сейчас на территории производственно-ремонтной базы предприятия оборудуют еще одну теплицу, чтобы в следующем году растениям было свободнее расти, а цветоводам комфортнее работать.

А. АВТУХОВА