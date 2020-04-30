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40 врачей и 110 коек на 10 тысяч человек. Эксперты оценили готовность Беларуси реагировать на пандемию

30.04.2020 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Программа развития ООН опубликовала две информационные панели, которые показывают различия в способности стран справляться с кризисом COVID-19 и восстанавливаться после него. Оценивались 189 стран.


Фото: Reuters

Пандемия затрагивает экономические и социальные аспекты развития общества. Чтобы понять, насколько хорошо страна может реагировать на последствия вызванного пандемией кризиса, оценивались такие показатели, как уровень бедности, возможности здравоохранения, доступ к интернету и социальная защищенность.

Наиболее развитые страны располагают в среднем 55 больничными койками, более 30 врачами и 81 медсестрой на 10 тысяч человек по сравнению с 7 больничными койками, 2,5 врачами и 6 медсестрами в наименее развитых странах. В то же время, введение во всем мире карантинов привело к еще большему цифровому разрыву, чем когда-либо ранее. 6,5 млрд человек по всему миру — 85,5% населения мира — по-прежнему не имеют доступа к надежному широкополосному интернету. Это ограничивает их способность работать и продолжать образование. В первой тройке рейтинга находятся Норвегия, Швейцария и Ирландия, в последней — Нигер, ЦАР и Чад.

Беларусь занимает 50 строчку. В Беларуси уровень готовности варьируется от среднего к высокому. Страна относится к категории государств с очень высоким уровнем человеческого развития (ИЧР 2018 года — 0,817), и имеет 40,8 врачей, 114 медсестер и акушерок, 110 больничных коек на каждых 10 тысяч человек. По данным на 2017−2018 годы, оснащенность мобильными телефонами на 100 человек составила 122,9, а доступ к широкополосному интернету на 100 человек — 33,9. В то же время расходы на здравоохранение, по данным на 2016 год, — 6,3% от ВВП, что говорит о среднем уровне готовности.


Что касается уязвимости стран в условиях кризисов, то особенно подвержены риску те, кто уже живет в бедности. Несмотря на недавний прогресс в сокращении бедности, отмечают авторы доклада, примерно каждый четвертый все еще живет в многомерной бедности или уязвим к ней. Более 40% населения мира не имеет никакой социальной защиты.

Уровень уязвимости населения в отношении многомерной бедности в Беларуси считается низким, но в то же время зависимость страны от притока денежных переводов относится к среднему уровню уязвимости — 2,01% от ВВП страны по данным 2018 года. Доходы от въездного туризма по данным 2018 года составляют 2% от ВВП страны, что также относится к среднему уровню уязвимости.


В условиях пандемии сбои в одной сфере вызывают проблемы и в других. Например, в некоторых странах, таких как Кыргызстан, значительная часть ВВП приходится на денежные переводы. В то время как такие государства, как Черногория, Мальдивы и Кабо-Верде, сильно зависят от туризма (к примеру, почти 60% ВВП на Мальдивах), который очень страдает от запретов на поездки и карантина.

ПРООН является ведущей организацией системы Организации Объединенных Наций, борющейся за ликвидацию несправедливости, связанной с нищетой, неравенством и изменением климата. Организация работает с экспертами и партнерами в 170 странах, помогая государствам выработать комплексные, долгосрочные решения в интересах людей и планеты.

 
 
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Программа развития ООН опубликовала две информационные панели, которые показывают различия в способности стран справляться с кризисом COVID-19 и восстанавливаться...
 
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