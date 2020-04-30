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Цветочные композиции в городском парке – память о Великой Победе

30.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

День за днем парк преображается все больше: там появляются необычные клумбы и яркие цветочные композиции разной формы, малые архитектурные формы. Эти живописные площадки – настоящий подарок родному городу. Коллективы учреждений образования со всей душой подходят к заданию, стараются создать на отведенных им участках нечто оригинальное, чтобы 9 Мая парк выглядел особенно торжественно и празднично.

Очень важно сохранить эту рукотворную красоту, чтобы она как можно дольше радовала гостей и жителей нашего города.

Татьяна САКОВИЧ

 
 
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